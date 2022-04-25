25日是台中捷運1週年生日，為慶祝中捷通車週年，中捷與中華郵政合作，除推出通車週年郵票外，並在中捷設置i郵箱的4個捷運站點，舉辦「開箱郵禮」活動，即日起至5月8日使用i郵箱，即能獲得神秘小禮。

中捷說，為慶祝中捷通車週年及運量突破700萬人次，中捷公司特別與中華郵政台中郵局合作，25日發行台中捷運郵票小全張，外型採捷運車頭造型，增添首發涵義，有興趣收藏民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或中華郵政集郵電子商城訂購。

此外，台中捷運營運初期，即在四維國小站、文心崇德站、市政府站，及豐樂公園站4站點，設置i郵箱，便捷附近居民及城市旅人使用，25日中捷生日當天，中捷與台中郵局在4站點，共同舉辦「開箱郵禮」慶祝活動。其中，豐樂公園站，設有全台唯一的行動i郵車及台中特有的i BOX MAN。對此，台中郵局局長陳湘慈，特別前往此站與民眾體驗i郵箱開箱郵禮驚喜活動。

中捷表示，i郵箱提供全年無休且無接觸的取、寄件服務，安全又便利，即日起至5月8日母親節，凡於捷運四站點，使用i郵箱，開箱即能獲得神秘小禮，歡迎民眾多加利用。