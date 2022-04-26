民進黨議會同事也驚喜現身送暖，讓高閔琳淚灑議事廳，直呼很感動。（柯宗緯攝）

民進黨議會同事也驚喜現身送暖，讓高閔琳淚灑議事廳，直呼很感動。（柯宗緯攝）

民進黨高市大岡山議員高閔琳黨內初選落敗後，今（26）日到議會總質詢，高雄市長陳其邁化身暖男，以過來人經驗勉勵她，「這是上帝的恩典跟眷顧」。（柯宗緯攝）

民進黨高市大岡山議員高閔琳黨內初選落敗後，今（26）日到議會總質詢，高雄市長陳其邁化身暖男，以過來人經驗勉勵她，「這是上帝的恩典跟眷顧」，相信以她在議會傑出表現，未來任何崗位都會大放異彩。民進黨議會同事也驚喜現身送暖，讓高閔琳淚灑議事廳，直呼很感動。

高閔琳今在總質詢時，針對大岡山選區議題深入探討，從捷運路網、產業發展、眷村觀光等一一質詢。陳其邁答詢時表示，市民對於高議員的表現相當肯定，她對市政整體、選區的關心跟有建設性、前瞻性看法，自己也非常感謝、感佩。

陳其邁說，自己以過來人經驗分享，年輕時碰到挫折，不是挫折，反而可以從選舉過程，不斷反省、檢討，吸取更多養分，「我們作為政治人物，力量在於人民的力量」，不同工作角色，都相信未來能不斷成長，成為卓越的動力。

針對高閔琳初選落敗，陳其邁認為，這上帝的恩典跟眷顧，也是上帝出給她的考題，相信以她在地方議會傑出表現，未來在任何工作崗位，都會大放異彩。

高閔琳質詢完後，民進黨議會同事紛紛現身，包括康裕成、邱俊憲、何權峰、郭建盟、簡煥宗、李柏毅等人，無黨籍黃捷也加入行列，眾人戴上她的看板愛用色「紫色」的口罩送暖，高閔琳見到同事驚喜現身，感動到落下淚來，最後大家還提前拍「畢業照」，氣氛相當感傷。

高閔琳說，其實初選過後，花1天半整理心情，但難過不可以超過3天，要趕快振作起來服務鄉親跟市民朋友；她哽咽說，今天自己滿理性問政，殊不知這麼多議會好同事，甚至是不分政黨，大家站在她的背後，默默支持著她，沒想到會來這招驚喜，「啊！我又哭了！就非常感動，也很感謝」。

對於市長勉勵，高閔琳表示，人生起起伏伏、有起有落，每階段都可學到不同人生課題，這句話從市長講出來特別感動，他在選市長也是非常意外，沒有第一次就選上，他會前也有跟自己分享第一次市長落敗經驗，給她很多鼓勵說「人年輕時先跌倒，會比老時更好」。

至於未來下一步？她說，還沒想這麼多，議員任期到12月24日，服務處每天照常開，每周四晚上一樣有服務時間，一樣會等鄉親 ，「你們有需要我的時候，我都會在！我到任期結束一刻」，而年底也會幫忙大家輔選，力拚議會過半目標不變。