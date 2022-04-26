金門近日連續發生2起嬰兒猝死案，其中1件還在網路散播指為「虐嬰事件」。檢警單位今天協同法醫蕭開平連2案解剖，審慎釐清確切死因。縣府社會處也說明，第一時間啟動調查，協同警方了解照顧狀況，希望鄉親靜待解剖結果，不要以訛傳訛影響案情偵辦。

這2起嬰兒猝死案，年齡分別只有8個月、3個多月大，在民風保守的金門，很快傳播出去。其中1起的父母均是現役軍人，更在坊間引起議論紛紛。

縣府社會處今天表示，針對其中1起近日網路社群軟體貼文的兒童原因不明死亡案件，該處社工於4／20接獲通報後，第一時間啟動調查，會同警方趕往處理及了解兒童受照顧狀況，並協同驗傷查明案情原因，目前持續與檢警合作偵辦調查。

社會處說明，因該案家中還有1名同齡的雙胞胎嬰兒，該處已與照顧者擬定安全維護計畫，並由警方協助相關事宜，以確保孩童安全。由於目前案件由檢警偵辦中，基於偵查不公開及保護家屬原則，縣府對於類似案件在偵查結束前，並不會主動發布訊息，但縣府將持續關注受照顧情形。

社會處強調，為避免深受喪失至親之家庭受未經證實的輿論影響，依〈兒童及少年福利與權益保障法〉第69條規定：「媒體及任何人均不得報導、記載或公開揭露涉及保護性案件、刑事案件及身分事件等之兒童少年身分資訊之原則」，違者恐處行政罰鍰。

縣府也呼籲指出，為建立兒少安全健康成長之友善環境，任何人聽聞或看見有兒虐事件，盡快通報113及110，以利公權力及時介入，由警政及社政單位協助處理。