國立中山大學醫學科技研究所與高雄長庚紀念醫院兒童腎臟科攜手合作，開發出無血、無痛式慢性腎臟病快篩試劑，只要抽取皮下組織液，15至20分鐘即可知道結果。該技術目前正進行人體試驗規畫，未來可望應用於慢性腎臟病的居家定期監控。

研發團隊指出，檢測體內的胱蛋白C（Cystatin C）來偵測早期慢性腎臟疾病，不受腎小管再吸收的干擾，也不會因為年齡、性別、體重和肌肉比重有所差異，對於慢性腎臟病和高血壓等疾病的診斷與治療具重要意義，近幾年來已有大量相關研究文獻。

中山醫科所教授楊閎蔚強調，該快篩技術是以微針貼片抽取皮下組織液，結合側向流試片（即驗孕棒式試片）進行無血式、無痛式的快篩，直接將抽完組織液的微針壓在試片上，再滴入緩衝液，約15至20分鐘即可判讀皮下組織液中的胱蛋白C相對濃度，及早警示患者。

楊閎蔚指出，疫情期間患者也能在家中自行監控慢性腎臟病，避免病情延誤與群聚，大量減輕醫院負擔。該技術已在動物試驗上得到良好成效，無論在準確度、靈敏度、專一度皆可媲美於臨床ELISA分析方法，研發成果已獲國際頂尖期刊Biosensors and Bioelectronics刊登。目前正進行人體試驗規畫，未來可望應用於慢性腎臟病的居家定期監控。