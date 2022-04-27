高雄一名2月大男嬰猝死後竟被發現體內有毒品反應，檢警追查其家中另有8名幼童同住、竟有4名大人吸毒，「有如人間煉獄！」幼童們不但全都被驗出安非他命，且體重過輕、發展遲緩，社會局也緊急介入將幼童安置。弱小的孩童受虐時根本無力反抗或求救，極需要政府透過醫療、社政及檢警三方合作建構完整的保護網，才能讓他們安心安全地長大。

類似「毒窟養兒」這種悲劇是否有機會防患於未然？在中部某知名大型醫院擔任急診護理師已12年的阿銘說，在診間若遇到幼童受傷送急診會先檢傷，確認傷勢，孩童到診時若意識不清、模糊，他們就會驗安眠藥、酒精反應，且不需經過家屬、陪伴人與父母同意，透過小便即可檢驗。

阿銘說，有些孩子過分安靜，看到人就會怕、想躲，甚至身上有不自然傷口，例如手腳、背部、胸口瘀傷、菸疤等不自然外傷，或傷勢出現在衣服蓋得住的地方等情況，醫院第一時間先處理傷勢、聯絡社工，將傷勢拍照紀錄，並向陪同看診者詢問傷勢原因。

兒虐常見肢體暴力的傷害，包含推擠、碰撞、呼巴掌、拳頭揍打等，造成孩子身心靈難以抹滅的陰影。（圖／讀者提供）

阿銘說，幼童最常見的是肢體暴力的傷害，包含推擠、碰撞、呼巴掌、拳頭揍打等動作，導致孩童身體與肌肉骨骼受損。因此醫院在指導新人時會加強觀念建立，如協助處理身體外傷傷口時，注意環境的安全與個案隱私，仔細檢查傷口部位、大小及型態，使用比例尺及照相紀錄於個人檔案，運用視覺類比量表(VAS)來評估疼痛強度等，都是現在標準作業流程。

高雄市家防中心兒少保護組社工督導張家榛分享案例指出，曾有一位年輕小媽媽，丈夫因案入獄，自己獨力照顧2歲半的雙胞胎及1歲幼嬰。後來孩子的阿姨緊急通報，才發現3個孩子幾乎全身傷痕，包含咬傷、齒痕等，緊急安置時孩子會出現緊張、歇斯底里的狀況，令人憂心。

經過調查才發現，原來是家中仍有長輩同住，小媽媽因為丈夫入獄，加上隔代教養間觀念差距過大，導致小媽媽情緒逐漸崩潰，罹患嚴重憂鬱症，後續治療期間她才透露自己曾一度想帶著孩子走上絕路，幸虧家人發現緊急通報，才阻止了可能發生的人倫悲劇。

高雄市家防中心兒少保護組社工督導張家榛表示，兒虐狀況需要身邊的人發現緊急通報，才有機會阻絕可能發生的人倫悲劇。（圖／社會局提供）

社工小琪說，每年看著許多孩子，經過各種折騰後被社會局帶到中心等待安置，其中許多孩子來自毒品家庭。孩子們雖然身體不一定會出現外傷，但許多孩子還在媽媽肚子裡時就被「灌輸」毒品，甚至一出生就有戒斷症等問題，孩子目睹、接觸父母施用毒品，讓毒品在周遭變成再自然不過的事，長大後接觸毒品的比率通常很高，類似案例一經通報，往往只能先走安置這條路，「先安置孩子，才有機會好好幫助父母親。」

高雄市政府社會局家防中心於2014年就與高雄醫學大學合作成立了「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，是全國首創的兒童少年專責醫療機構，市府結合醫療、社政與檢警三方資源共同組成兒少保護網絡，社會局也鼓勵民眾若發現有疑似兒少受虐或遭不當對待事件，可透過撥打113或110，及時救援受虐兒少。

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