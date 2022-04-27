大陸昆山封城為第2季營運增添變數，軟板廠台郡(6269)第2季營運須視大陸封控狀況而定，多家外資在台郡法說會後看法趨於保守，除日系外資給予「買進」評等，其他外資多給予「賣出」或「中立」評等，台郡今天盤中股價走弱。

大陸昆山自4月2日封城停工至今，雖然封控逐漸打開，廠商陸續復工生產，但整體復工腳步緩慢，台郡昆山廠因身處封控區，第2季營運受到影響。

台郡財務長熊雅士表示，昆山廠主要是後段製程，不僅要配合當地政府封控政策，也無法免於整個產業供應鏈狀況，尤其是組裝廠，即使台郡可以優化生產較別家多跑500公尺，卻無法多跑2公里，致使4月生產量為去年同月的60%到70%；第2季客戶訂單需求仍在，現在封控有逐漸打開，我們預期5月1日以後可以逐漸恢復正常，但目前無法準確看得清楚，5月及6月生產量及第2季的展望還是要看當地政府封控措施，如果封控能夠和緩，運輸就能得到紓解。

台郡第1季合併營收為94.93億元，季減22.7%，年增33.1%，為歷年同期新高，單季毛利率為15.9%，季減3.9個百分點，年減1.4個百分點，營業淨利率為8%，季減5.2個百分點，年增1.1個百分點，稅後盈餘為7.83億元，季減40.2%，年增51.5%，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.29元。

台郡法說會後，多家外資出具最新報告，其中日系外資雖然將台郡2022年/2023年獲利各下調9%，以反映來自大陸封城造成運輸及勞動力成本上升，毛利率壓力，但我們仍看好蘋果2022年iPhone及MacBook，預估台郡在2022年和2023年獲利將成長17%，給予「買進」評等，目標價則下調至122元；亞系外資及美系外資則給予台郡「賣出」評等，其中亞系外資將台郡2022/2023 EPS削減1%/14%，目標價為75元；另一家美系外資則給予「中立」評等，目標價下調至100元。