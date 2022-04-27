騎士見警像降駕全身「皮皮挫」 警眼尖尾隨查獲安毒(戴志揚翻攝)

鼓山分局內惟派出所警員于文仲、翁睿廷於25日晚間巡邏行至鼓山區九如四路與逢甲路口待轉時，一名男子騎乘機車路過，眼神與警交會瞬間，疑似心虛被突然出現在眼前的警察嚇了一跳而左右搖晃，員警見狀立即尾隨盤查，進而查獲毒品安非他命1包(毛重3.78公克)，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

員警攔停後，吳男(30歲)神色緊張、閃爍其詞，頓時有如做壞事時被人發現般，經警盤察時還配合地打開置物箱，並翻開手提包自證沒有違禁品，但對於見警後突如其來的抖動始終無法自圓其說，吳男自知難逃法網，主動交付放在外套左側口袋的安非他命1包，並抱頭蹲下，滿臉懊悔。

騎士遇警像降駕全身「皮皮挫」，警眼尖尾隨當場查獲安毒。(蘇育宣翻攝)

鼓山警分局長蔡鴻文呼籲，毒品犯罪向來為引發各類重大犯罪源頭，對於社會、家庭傷害甚鉅，並破壞民眾安居樂業的居住環境，民眾社區居家環境若有受到毒品危害，皆可私下向警方檢舉，警方除了將強力查緝掃蕩外，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、肅靖治安。