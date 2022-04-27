高雄蔣姓男子和孫姓前妻離婚後，蔣男不滿孫女在網路上對他嗆聲，今年2月竟無視保護令，帶著5把西瓜刀到孫女的住處砍人，孫女父親以肉身保護女兒被砍到重傷，幸虧當時警方緊急到場，孫父才撿回小命，但疑似因為打擊過大，孫父竟失去遭追砍時的記憶，高雄地檢署偵結，將蔣男依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方指出，蔣男去年和孫女離婚後，仍經常跑到孫女住處擾亂，迫使孫女向法院聲請保護令，禁止蔣男出現在孫女100公尺內或做出任何騷擾、跟蹤行為，而蔣男不滿孫女聲請保護令，並且還在網路上嗆他，憤而萌生殺人念頭。

蔣男於今年2月27日凌晨4時許，將5把西瓜刀預藏在孫女家附近檳榔攤的水桶內，再以要送小孩玩具的理由，到孫女家敲門，孫家人被吵醒後，先是孫母開門查看，發現是蔣男後，立即喊女兒下樓，而孫父則是拿起手機，準備報警求助。

蔣男看到孫父的舉動，竟直接到檳榔攤的水桶抽出西瓜刀，再回孫家直接砍殺孫父，孫女聽到爭執聲下樓查看並與前夫發生扭打時，也身中多刀，隨後蔣男殺紅眼，還重複嘶吼「為什麼要逼我？」警方獲報後到場，迅速壓制蔣男，當時蔣男嘴裡還不斷碎念「要殺了你們」。

雄檢偵查時，蔣男坦承砍殺孫父，但否認自己預謀殺害孫女，檢方勘驗監視器畫面發現，蔣男事先預藏5把鋒利的西瓜刀在檳榔攤水桶內，且一看到孫女現身，就持刀朝她猛砍3刀，若不是因為刀身彈掉在地，孫女恐身首異處，且孫父、孫女中刀位置集中於頸部、頭部，可見蔣男殺人犯意堅定，全案偵結，將蔣男依殺人未遂罪起訴。