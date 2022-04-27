疫情升溫，桃園27日於24個社區疫苗接種站開打高端疫苗，各接種站依規模大小分配400至600劑不等疫苗，經統計總計有6367人接種，衛生局直呼「近2成是第1劑接種者」，代表疫情升溫讓民眾更注意到疫苗對自身健康的保護。

衛生局為衝高疫苗覆蓋率，上周末原規畫莫德納疫苗接種站，但礙於數量不足，又怕民眾一窩蜂湧進接種站搶打，臨時喊卡取消，市府盤點市內疫苗庫存，決議於27日於24個社區接種站提供高端疫苗。

衛生局指出，27日總計有6367人接種高端疫苗，其中以桃園區永康市民活動中心、觀音區廣福市民活動中心、大園區老人文康綜合活動中心接種人數最多，這3站接種劑數皆有達400劑以上。

現場工作人員表示，過去民眾習慣搶打莫德納疫苗，相較之下高端打氣的確比較不佳，不過現在疫情嚴峻，加上莫德納疫苗尚未到位，使得民眾施打高端疫苗的意願有所上升，今天一早便有不少長者排隊等待接種。