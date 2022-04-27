港星朱千雪是選美出身，身為2012年香港小姐季軍的她，還曾在網友票選的《十大最美港姐》中，以第一高票擊敗鍾楚紅、邱淑貞等歷代港姐，也讓朱千雪擁「最美港姐」稱號，隨著朱千雪在前年轉換跑道當律師後，她也減少在螢光幕前露面，不過在朱千雪近日曬出的近照中，她臉蛋明顯瘦了一圈，對此，朱千雪也大方曝光她會消瘦，全是因飲食加上運動的成果。

33歲朱千雪除了擁有民選「最美港姐」的稱號外，她還是學霸一枚，朱千雪2015年下半年向電視台請假1年，順利攻讀中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，她接著在2016年取得城市大學的法律博士學位，轉投法律界的朱千雪，在2020年完成實習後，她成功轉換跑道、並已成功升格為律師。

朱千雪集香港小姐、演員和律師身分，也獲得外界大讚，朱千雪是港姐界中，集美貌與智慧於一身的最佳代表。不過在朱千雪近日曬出的近照中，她臉頰明顯消風、臉蛋瘦了一圈，身穿U領洋裝的朱千雪，鎖骨明顯、手臂也瘦成皮包骨，對此，根據港媒《TOPick》報導，朱千雪則大方認了自己這一年成功瘦身13磅（約5.8公斤）。

朱千雪表示，她和老公原本都是外食族，後來覺得長期下來不是辦法，於是朱千雪近期就在家學烹飪，藉此還可以自己控制油和鹽的份量，有了飲食控制外，加上朱千雪實行168減肥法和運動雙管齊下，讓她成功甩肉近6公斤，朱千雪幸福說，現在有她煮飯，飲食健康的老公也要跟自己一起吃，字裡行間滿是甜蜜。