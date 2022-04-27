HATANA MAX OUTDRY防水健走鞋，5880元。（俊嶽提供）

W Cirro Ice Graphic SS Crew-UPF50 酷涼快排短袖上衣，2080元。（俊嶽提供）

隨著時序即將進入初夏的五月，越來越多女性朋友開始加入登山健行的行列，為此戶外品牌Columbia特別以粉彩雲朵色系專為女性打造FOR HER唯妳系列，推一系列鞋款、防潑水風衣或涼感上衣。

Columbia全新防水健走鞋款HATANA，以溫柔的粉、紫色和薄荷綠相互渲染打造粉彩雲朵般的夢幻鞋款，並採用OUTDRY全防水科技擊退水珠，應對台灣多變的天氣；此外，該鞋款採用Adapt Trax科技，強化鞋底抓地力，無論在乾溼地面皆能有效止滑，而中底為Techlite＋科技，更加輕量化並能穩定支撐足踝降低受震力。

Poe Creek Jacket UPF50防潑水風衣，採用Columbia經皮膚癌協會認證的Omni-Shade UPF50防曬科技，讓女性輕鬆隔絕紫外線不怕太陽曬；而手繪風格的花卉更是女性所喜愛的設計，簡約大方既適合日常穿搭又能成為輕旅行的防曬單品。

UPF50酷涼快排短袖LOGO上衣也推簡約手繪花卉風格設計，除了同樣具備防曬科技外，更於衣服內層加上最新Omni-Freeze Zero Ice雪花酷涼科技，獨家的雪花圖騰能夠發揮通風涼感，而藍圈圈設計在吸附汗水時能夠瞬間產生涼感，從事戶外活動達到極致酷涼舒適，不怕臭汗滿身。