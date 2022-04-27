本土疫情升溫，衝擊餐飲飯店營運，台北君悅4月28日將重啟外帶據點，大動作將一樓迎賓廊Lobby Lounge增設三區主題外賣餐檯，並定名「君悅食集」Hyatt Mart，七月底前每日11：00-13：30、17：00-19：00雙時段供應蔬食沙拉與中、西、日、印度精品級外帶餐盒。

同一時間，台北君悅自5月於酒店官網推出「黃金時刻」12小時住宿專案，於上午七點至晚間七點入住君悅客房，平日每房僅2800元整，可累積凱悅天地會員點數，加價1千元即可過夜至隔日中午退房，搶攻雙北地區需分流上班或在家工作的商務族群。

「君悅食集」Hyatt Mart集結凱菲屋、彩日本料理與宴會廳人氣菜色，祭出「週週換新菜」、「有溫度的現製餐盒」、「均一價180元」 銷售策略，現場購買五再送一，亦可同步點購現壓康普茶，並提供機車族也能取餐的便捷臨停區，帶動民眾消費意願，消費滿500元可免費停車1小時，鎖定大安、信義區鄰近區域的外食族及宅家工作的消費者。

執行總主廚陳萬欽表示，近一個月來館內接獲客製精緻化、蔬食健康導向餐食的外帶需求越漸增加，許多宴會會議活動用餐型態也從自助餐點改為一人一份的餐盒，因此興起規劃推出君悅食集之概念，延續去年凱菲食集現場運行經驗，今年將料理餐檯移至大廳，以「微型食集」型態出發，提供三款主食：白米飯、五穀米、印度烤餅予消費者任選，欲吸引酒店週邊居民、上班族或路過參加活動之賓客聞香前往選購，目標設定單日300份銷售量。