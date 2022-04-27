交往3個月就打算結婚，未來恐怕將面對許多「真相」的考驗。一名女子驚恐發文，表示與男友交往3個月即將結婚，住進未來婆家才發現，對方家人習慣「不沖馬桶」，馬桶內「渾濁+尿騷」讓她傻眼。不少網友看完，反而指女子僅交往3個月就打算結婚，真是勇氣可嘉。

一名女子在爆料公社App匿名公社發文，表示與男友在一起3個月即將結婚，因為開刀後需要休養，因此直接住進男友家。

豈料住進男友家才發現，對方家人衛生習慣很差，經常不沖馬桶，常常一進去看到馬桶裡面「尿整個混濁的跟什麼是的，整個尿騷味超重，坐上馬桶整身都是尿味差點吐出來」，原PO表示跟男友反應好多次，男友當下也對他兒子說要沖馬桶，可是說了都沒用，男友還說會不會是他媽沒沖。

原PO忍不住哀嘆：「這裡是家裡又不是公共廁所，還是外面的廁所，一定要把家裡搞得那麼髒那麼臭嗎？遇到男友這樣的家人該怎麼辦才好？」。

不少網友看了直言：「哇嗚，勇氣可嘉，未來打掃衛生就靠你了」、「妳瘋了？三個月？連對方家人都不清楚要結婚？？？不要鬧了」、「三個月沒事，可以果斷分手」、「你應該考慮的不是別人，是妳自己的幸福，在一起三個月都還不夠了解彼此就敢結婚」、「既然無法改變他人，那麼改變自己勤勞」、「就是叫妳來打掃的啊，有的玩又有免費的清潔人員，領薪水記得拿來花」。