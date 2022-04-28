民進黨立委羅致政今（28日）在立法院質詢時表示，陸委會主委邱太三、陸委會副主委邱垂正都在居家隔離中，所以由另一位陸委會副主委李麗珍出席報告。對此，經向邱太三、邱垂正求證，兩人均表示目前快篩陰性，今早已去做PCR檢測，應該今晚或明早就有檢測答案。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、邱太三報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢；羅致政在會議開始時，透露由於邱太三、邱垂正都在居家隔離，所以由李麗珍出席報告。

經向邱太三詢問，他回應，目前身體狀況非常好，謝謝大家關心，昨天快篩呈陰性，今早已去做PCR檢測，應該今晚或明早就會知道答案，目前吃得好、睡得好，神清氣爽。

邱垂正則回應，昨天晚上10點接到消息，隨行人員快篩呈陽性，今早PCR呈陽性，隨後，相關人員也盡快快篩，目前他快篩呈陰性，現在等PCR結果，也已請教指揮中心該怎麼做，才能讓大家安心，現在按規定實施居家隔離三天。