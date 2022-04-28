台61線西濱快速道路28日下午發生4車連環撞。（翻攝自記者爆料網）

台61線西濱快速道路28日下午發生4車連環撞。（翻攝自記者爆料網）

台61線西濱快速道路今（28）日傳出重大車禍，中午12時許南下213.6公里處，4輛大車連環追撞，一度造成全線封閉。事故發生原因，疑似是載有軍用戰車的曳引車，從外側車道要變換到內側車道時，擦撞一輛紅色貨櫃車，後方油罐車、藍色貨櫃車再跟著追撞。所幸僅一名司機因胸痛，送往麥寮長庚醫院進一步檢查。

據ETtoday新聞雲報導，事故發生原因為，許姓男子（46歲）駕駛載有軍用戰車的曳引車，從外側車道變換至內側車道時，不慎碰撞由張姓女子（46歲）駕駛的紅色貨櫃車，接著後方一輛由李姓男子（54歲）駕駛的油罐車、徐姓男子（49歲）所駕駛藍色貨櫃車煞車不及追撞。當時還有一輛白色休旅車行駛在內側車道，幸運地毫髮無傷，不過卻被大車卡住去路，動彈不得。整起事故經全線封閉處理後，已於下午1點半恢復通車。

唯一傷者為藍色貨櫃車徐姓駕駛，他表示胸部感覺不適送醫檢查。警方表示，4輛大車駕駛以及休旅車駕駛酒測值均為0。