司法院與歐洲經貿辦事處、法國及德國在台協會、廢除死刑推動聯盟28、29共同舉辦「2022年台灣歐盟司法交流計畫國際研討會」，由於防疫考量，本次活動臨時改為線上模式辦理，首日共有120多人參與。

司法院院長許宗力在開幕時致詞表示，台灣與歐盟雖然身處不同的國度，卻有著共同的使命，就是擔任人權的守護者；從2012年開始，已進行10年之久的台灣與歐盟司法交流計畫，即是讓台灣與歐洲法界對於各項與人權有關的法律議題。

許宗力說，這活動有相互激盪實踐經驗及帶來反思機會，促使人權保障相關機制更加成熟完善，實現公民與政治權利國際公約所揭示「世界自由、人類一家」的目的。

司法院表示，台歐司法交流計畫為台灣與歐洲法界的年度盛事，今年雖因疫情影響，採取遠距視訊的模式進行交流，在與會者的熱情參與，及台灣法界與歐洲法界的熱烈分享中，帶來許多啟發。也期盼在公平審判與國民法官議題即將產生相互影響的重要時刻，能為辯護品質的持續提升，注入實踐經驗，使正當法律程序更臻完善，實現國民法官制度「以人為本」的核心精神。