據北京衛健委微博消息，統計4月28日0時至24時，北京市新增47例本土確診、2例本土無症狀感染者、無新增疑似病例，並治癒出院4例。北京市疾控中心副主任龐星火指出，截至目前共有高風險地區5個，中風險地區19個。其中28日由低風險地區升級為中風險地區的有3個，分別為朝陽區勁松街道農光東裡社區、房山區竇店鎮瓦窯頭村、房山區長陽鎮加州水郡東區社區金橋國際公寓。

根據中國網報導，北京從22日以來，累計報告194例新冠肺炎病毒感染者。對已明確感染途徑和傳播關係的171例感染者進行初步分析發現，約近一半感染者與聚餐相關

而由於疫情升溫，北京市委教育工委副書記、北京市教委新聞發言人李弈介紹，目前部分學校已經開啟線上教學。同時從29日起全市中小學、幼稚園、中等職業學校「五一」提前放假一天。

但假期期間，師生要及時配合完成核酸檢測，同時加強身體健康狀況、假期出行情況和風險接觸情況監測。假期結束後，根據疫情情況確定返校時間，所有師生員工返校需持48小時內核酸檢測陰性證明。