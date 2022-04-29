國民黨新北市議員擬參選人黃心華(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)及蕭敬嚴(瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)選區相連，且區內都有山坡地與超高齡化問題，兩人合作提出跨區聯合政見，針對友善超高齡、韌性抗天災兩大主軸呼籲政府重視，減少都會及城鎮內的「垂直偏鄉」問題。

在友善超高齡，兩人希望減少都會及城鎮內之「垂直偏鄉」問題，透過整合各界資源，進一步強化進出機能及日常生活安全輔助。

而韌性抗天災，則是坡地社區地層監測再強化、聯外道路邊坡及年久失修擋土牆風險分級評測及控管、淹水潛勢地區持續改善。

黃心華及蕭敬嚴表示，新北市的獨居老人已超過九萬餘人，亦有許多老人雖然不是獨居，但其伴侶多半年齡亦高，無法充分照顧彼此。

兩人指出，在這些案例當中，不乏許多高齡者雖然居住在現代化的都市城鎮中，但礙於老舊建築上下樓不便且生活輔助機能不佳，因此逐漸與世隔絕，黃心華及蕭敬嚴特別將此命名為「垂直偏鄉」現象。

雖目前政府有提供相關服務，但涵蓋層面仍不夠完整。針對「垂直偏鄉」現象，需要給予長者更進一步的生活機能輔助及支援，特別是強化進出行動的輔助，讓身處「垂直偏鄉」的高齡人士可以活化老年、降低生活風險。

黃心華及蕭敬嚴也說，新北市有不少坡地社區、連外道路都緊鄰或位於順向坡，在地震、大雨之後，容易產生崩塌，也有不少市區城鎮有淹水風險，應透過分級維護控管，需持續找出區域排水瓶頸，以降低大規模邊坡災害或淹水風險。