為使著作權集體管理團體善盡善良管理人的義務，立法院會今天通過《著作權集體管理團體》部分條文修正案，增訂集管團體董事、監察人任期及連任限制，並應編造財務報表及建立內控制度。另外，新增申請許可設立集管團體的公眾諮詢機制，申請許可著作權集體管理團體案，應公告於著作權專責機關網站，供公眾提供意見。

著作權集體管理團體是協助著作財產權人向利用人收取使用報酬，扣除管理費後，所收取的使用報酬應全數分配給著作財產權人，負有維護會員、利用人或社會大眾信賴其管理的義務。

為使著作權集體管理團體善盡善良管理人的義務，此次修法增訂集管團體董事、監察人的任期及連任限制，並應建立內部控制制度，每年業務終了，應編造財務報表，確保合理、審慎及適當方式執行集管業務。

三讀條文也增訂，專責機關得令著作權集體管理團體限期申報財務處理情形，並得限期令其提出財務改善計畫，並可依職權停止、解任執行違法行為的董事、監察人及申訴委員職務，藉此淘汰管理不善的著作權集體管理團體。

另外，增訂申請許可設立集管團體的公眾諮詢機制，申請許可著作權集體管理團體案，應公告於著作權專責機關網站，供公眾提供意見，讓利用人能夠表達意見，並作為著作權專責機關審查與否許可設立參考。