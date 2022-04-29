快篩實名制昨上路，民眾可持健保卡、居留證赴全台4909家健保藥局、58個衛生所購買，每人限購1份（5劑），每劑100元。藥師公會全聯會表示，明日的快篩供應將比今日少，僅2202家機構販售，每家一樣78人份，而禮拜日更無快篩配送，恐令不少上班族撲空，希望指揮中心多幫忙，協助提高配送量。指揮中心則回應，由於周六物流有點延遲，建議部分藥局上午開賣，部分下午開賣，至於周日營業的藥局，還是會配發快篩試劑。

根據健保署統計，截至上午11時，在4964家藥局、衛生所中，共2187家完售，合計售出24萬9012份快篩。藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，許多上班族禮拜一到五都在忙，會選擇在假日買快篩，但明日的快篩配送較少，共2202家藥局、衛生所，每家維持78人份，販售的家數不到總數的一半，且周日賣的是周六剩下的貨，恐令不少民眾撲空，希望指揮中心多多幫忙。

指揮官陳時中表示，藥局、衛生所每家配送量為78人份，前面幾波照著平均值發，有些人會賣不完，有些人賣得快，接下來會根據販售情況增、減量。由於周六物流有點延遲，指揮中心建議部分藥局上午開賣，部分下午開賣，另周日還是會販賣，但是一些藥局本來就休息，有開的還是會配下去。

對於有藥局為員工、家屬保留快篩，陳時中表示，沒有規定要保留，但可以按照順序販賣，幫家人先賣也不是不行，藥師也要對自己做防護，每日接觸的人特別多，萬一有狀況及時使用是可以的。