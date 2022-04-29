內政部擬於5月1日公告放寬港澳白領專業人才來台工作資格，只要連續居留5年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得台灣身分證；但政策引發疑慮，民進黨立委也質詢陸委會聲稱的專業人才竟包含「環保工作者」、獸醫、律師等，質疑是否為台灣所需。對此，陸委會今表示將暫緩。會持續進一步溝通，化解疑慮，爭取支持。

陸委會表示，「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」之修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。本案並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參採民間意見，經過相當時間研議評估而成；過程中，也曾經獲得立法委員、民間團體的正面迴響。

陸委會稱，政府機關做為國家安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸，這也早已是根深柢固的日常工作。近日立法委員對於相關措施的提醒與建議，陸委會深表感謝，也會持續進一步溝通，化解疑慮，爭取支持。待整合意見、凝聚共識後，將儘快公布實施。