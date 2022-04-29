被劍青檢改指最高法院的新聞稿，逾越大法庭裁定內容，最高法院表示，刑事大法庭裁定之性質屬中間裁定，依法院組織法第51條之10之規定，僅對提案庭提交之案件有拘束力。

最高法院說，刑事大法庭裁定在27日宣示後，提案之個案即於當日評決並對外公告，且已製作裁判正本；最高法院28日對「劍青檢改」回應之新聞稿第三段之內容，是該提案庭個案裁判依據大法庭裁定意旨所為論述內容之一部分，該新聞稿內容並無逾越大法庭裁定意旨。