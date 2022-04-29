劍青檢改質疑「逾越大法庭裁定」 最高法院再度回應 16:532022/04/29 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劍清檢改質疑最高法院逾越大法庭裁定，最高法院再度回應（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被劍青檢改指最高法院的新聞稿，逾越大法庭裁定內容，最高法院表示，刑事大法庭裁定之性質屬中間裁定，依法院組織法第51條之10之規定，僅對提案庭提交之案件有拘束力。 最高法院說，刑事大法庭裁定在27日宣示後，提案之個案即於當日評決並對外公告，且已製作裁判正本；最高法院28日對「劍青檢改」回應之新聞稿第三段之內容，是該提案庭個案裁判依據大法庭裁定意旨所為論述內容之一部分，該新聞稿內容並無逾越大法庭裁定意旨。 吳明峰強盜案再審無罪定讞 監委王美玉肯定落實司法正義 陸軍中尉下藥性侵女同袍未果 法院：有重複實施可能准押 #最高法院 #裁定 #大法庭 #內容 #逾越 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情燒進司法界 高院法官確診 家中已有孩童先染疫 17:502022/04/18 生活 航特部中士行刑式槍殺地下錢莊債主 北院裁定羈押禁見 22:482022/04/22 社會 總統特赦韓豫平、張淯森 律師：持續爭取無罪判決 13:242022/04/22 政治 童仲彥涉詐領助理費關3年10月 聲請釋憲遭裁定不受理 09:262022/04/28 社會 偷吃女網友被妻抓包 人夫揭她「下面很乾」成鐵證 08:372022/04/26 社會 林秉樞涉施暴高嘉瑜 法院裁定延押2個月 14:192022/04/24 社會 三創數位員工偽造請款單 騙走312萬多元 遭判賠確定 11:182022/04/19 社會 大法庭裁定「累犯由檢察官舉證」引爭議 最高法院回應「劍青檢改」 18:512022/04/28 社會 投資價值已現 法人喊買昇佳電子 18:422022/04/24 財經 新北預售屋稽查裁罰451萬 紅單內容違規占5成 14:572022/04/18 生活 大法庭裁定累犯由檢方舉證 劍青檢改：亂下指導棋 16:032022/04/28 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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