台灣高等法院刑事庭一名法官，因家中未成年兒童確診，該法官18日篩檢，PCR檢測結果是陽性；高院已請同庭審判長及法官、書記官及法官助理 ，及上周開庭法庭內的法警、通譯等人篩檢，書記官及法官助理快篩結果都是陰性。

高院表示，法官開庭都有戴口罩，距離檢察官及律師、被告及被害人或告訴人1.5公尺以上，法庭也有設置防疫隔板，且也通知該法官上周開庭蒞庭檢察官注意健康狀況。