疫情燒進司法界 高院法官確診 家中已有孩童先染疫 17:502022/04/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情燒進法院，台灣高等法院法官也中了。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高等法院刑事庭一名法官，因家中未成年兒童確診，該法官18日篩檢，PCR檢測結果是陽性；高院已請同庭審判長及法官、書記官及法官助理 ，及上周開庭法庭內的法警、通譯等人篩檢，書記官及法官助理快篩結果都是陰性。 高院表示，法官開庭都有戴口罩，距離檢察官及律師、被告及被害人或告訴人1.5公尺以上，法庭也有設置防疫隔板，且也通知該法官上周開庭蒞庭檢察官注意健康狀況。 台東＋8 其中7人為成功進香團案延伸 不再公布足跡臉書被灌爆 侯友宜：個人自我防疫更重要 #法官 #台灣高等法院 #開庭 #燒進 #該法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中新增41例本土個案 阿妹演唱會又增4例 16:402022/04/18 生活 匡列居隔天數恐縮短至3天 專家揭1評估標準 09:052022/04/18 生活 居家照護正式啟動 陳其邁籲兒童趁現在打疫苗 16:372022/04/18 生活 中市府快打站3天逾7萬人接種 第三劑覆蓋率已近6成 16:102022/04/18 生活 6至11歲接種莫德納 王鴻薇諷：世界又跟不上台灣了 14:552022/04/18 政治 《科技》思科：隱私對台灣企業極為重要 13:592022/04/18 財經 孩童只能接種莫德納引家長反彈 柯文哲：利大於弊該打就打 17:532022/04/18 生活 台灣虎航首發限量NFT 藏家可無限次搭機 11:482022/04/18 財經 上海疫情仍嚴峻 昨新增感染者逾2.2萬例 09:202022/04/18 兩岸 基隆明啟動居家醫療照護 5條件確診者可在家隔離 16:242022/04/18 生活 新北重症2歲童病況曝 雙和醫院：病毒罕見發展快速 12:372022/04/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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