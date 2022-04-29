講到墨西哥你會想到什麼？龍舌蘭、亡靈節、還是墨西哥辣椒？但不可否認，這些特色重點都存在著墨西哥強烈的熱情特質，這也是BYREDO此次新推De Los Santos 德勒聖圖淡香精的最大特色。

De Los Santos德勒聖圖淡香精是BYREDO 品牌香水系列中第一款芳香調淡香精，芳香調性與琥珀香調的完美平衡，彰顯出其特色和令人難忘的風格：清新的鼠尾草田園芳香與龍涎香醚的搭配，賦予了香氣深度及獨特的辨識度。再加上一點點的果香味，讓人完全上癮。這是一種真正身處自然的感覺，彷彿步在一條田園小徑，走經灌木叢和松樹之間，感受到溫暖乾燥的大地韻味。

而香水本身的視覺也混雜了墨西哥、美國加州洛杉磯獨特的次文化背景，De Los Santos 德勒聖圖的的主視覺是由國際知名的專業攝影師、導演和都市生活風格家Estevan Oriol掌鏡，以其親密的視角捕捉洛杉磯次文化風貌而聞名——從饒舌歌手Snoop Dogg 和50 Cent 到低駕車和城市幫派文化——並特別聚焦於記錄他所身處的社區，洛杉磯的銀湖區。對象包含了：音樂家、女朋友、當地模特兒，都是在洛杉磯河以及銀湖區周圍拍攝。

德勒聖圖香調

芳香及琥珀調

前調：鼠尾草、黃香李

中調：勞丹脂、鳶尾花

BYREDO 德勒聖圖淡香精50ml NT$5,200

BYREDO德勒聖圖淡香精視覺，強烈的街頭次文化是這次香氣風格主打。

後調：龍涎香醚、麝香