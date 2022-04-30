本土確診個案屢創新高，台灣也逐漸邁向與病毒共存，不過毒理學專家招名威直言，急著共存可能造成社會壓力大、中重症及死亡數大增等後果，認為共存速度應放慢，或實施禁止內用、減少外出等「軟共存」措施，才能讓病毒傳播速度減緩。

招明威在個人臉書粉專發文指出，儘管政府朝共存的方向調整防疫策略，但急著共存可能在短時間內造成社會壓力大、中重症及死亡數大增、篩檢跟不上確診、壓縮醫療量能等後果，「倒不如提出配套措施，讓病毒可以軟共存」。

招明威表示，台北市社區篩檢站陽性率從4月1日的0.66%，一路上升到27日的11.7%，比疫情大爆發前高出至少18倍，等於100人做篩檢，就有12人的結果是陽性，這也意味著疫情在社區已經相當普遍，且持續延燒。

因此，招名威建議，在接下來的4個月內，除了隨著疫情發展滾動式調整防疫措施外，暫時禁止內用、減少群聚和外出等，也是大家應該努力的方向，才能讓病毒傳播速度減緩。

貼文一出，不少網友留言表示，「十分贊成，希望政府能聽到」、「現在真的要自主管理了，不要跟自己過不去」、「民眾要有自覺，自動自發減少外出和內用，而不是等著政府一個口令一個動作」、「要走入共存，自主管理比政府管制還要來的重要」。