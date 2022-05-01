1名女網友日前拿出放在衣櫃好幾年的新內衣準備穿上，沒想到卻發現內衣的「水袋」當場破掉，裡頭液體滲出在內衣上濕一片，照片曝光引發網友好奇「水袋」是什麼？就有人解答其實不少內衣業者會用水袋讓胸型更豐滿，也有集中、增加觸感等效果，許多婦女都相當喜歡有水袋的內衣。

該女網友在Dcard上發文表示，她幾年前曾買1件全新內衣，近日才突然想到並找出該內衣來穿，結果沒想到一拿出來內衣裡的「水袋」就破掉，裡頭液體當場滲出到內衣外，造成內衣濕掉，她當下感到相當傻眼，拍下照片曝光在網路上，意外引起網友討論。

1名女網友日前拿著放在衣櫃好幾年的新內衣準備穿上，沒想到卻發現內衣的「水袋」當場破掉，裡頭液體滲出到內衣上濕一片。（翻攝自Dcard）

該女網友提到，內衣買來後放在衣櫃裡完全沒動過，近日拿出來竟破掉，她說當初價格不便宜，「還（以為）標榜MIT值得信賴，一整個無言啊」；不少網友則說第一次聽到內衣有「水袋」設計，有網友就分享其實不少知名品牌都有類似「水袋」設計，能讓穿戴者更加豐滿，也有集中、增加觸感等效果。

網友紛紛留言「幾年前放到現在感覺不意外」、「我也好好奇水袋穿起來感覺怎麼樣」、「哇你新買的可以放到好幾年？我都迫不及待剪標開始穿」、「現在好像比較少有水袋的內衣，我媽超愛的，她幾乎每一件都有水袋」、「還以為是被噁男加了什麼東西上去」、「塑膠、矽膠類放著不用容易脆化」。