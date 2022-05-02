年底九合一大選越來越接近，資深媒體人吳子嘉1日公布台北市長選舉綠營內部民調，民進黨籍衛福部長陳時中支持度29.65%、國民黨立委蔣萬安22.45%、可能代表民眾黨參選的台北市副市長黃珊珊18.85%。吳子嘉分析認為，蔣萬安只要講清楚他和蔣家關係，他就一定會贏。

吳子嘉1日在網路節目「董事長開講」中公布綠營內部民調，陳時中29.65%、蔣萬安22.45%、黃珊珊18.85%。該民調也指出，若民進黨改推派前台中市長林佳龍，對上蔣萬安和黃珊珊，則林佳龍支持度為27.73%，蔣萬安23.17%，黃珊珊為18.85%。吳子嘉表示，陳時中支持度29.65%和林佳龍的27.73%，差距不到2個百分點，兩人是在誤差範圍內，是不相上下的。

有網友提問：「有新聞報導說，綠白可能合作，民進黨要跟黃珊珊整合，是否有人放消息？」吳子嘉表示，這次台北市長選戰，他認為蔣萬安最有機會上，但蔣萬安必須先勇敢地把他和蔣家的關係，以及曾祖父蔣中正對台灣的貢獻講出來，就一定會贏。

吳子嘉說，他有觀察到，蔣萬安對蔣家的事情連碰都不敢碰，某種程度來說，對蔣萬安而言已經是一種包袱，因此，必須把優點當缺點來用，強化論述能力。