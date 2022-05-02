許多高階主管想出的策略一流、點子創新，但就是無法建立士氣高昂的工作團隊。

管理顧問茲維林（Martin Zwilling）指出，這是因為他們假設每位員工都像自己一樣，對公司充滿了熱情，公司領導人只需要下令與控制員工就好了。然而，依照他的經驗，團隊比較需要的其實是來自領導人的關懷與鼓舞。

成為一個領導人，跟擬定策略或打造產品是截然不同的挑戰。茲維林於公司雜誌（Inc.）建議，想要成為一個好的領導人，主管應採取以下七個步驟：

1.好好傾聽，跟員工建立關係時，把每位員工都當作獨特的個人。善於打造產品的人，容易把團隊成員當作一個零件。想要擁有影響力與領導力，你需要先贏得對方的信任。

信任奠基於雙方擁有一些共同點，能夠產生同理心，因此主管應該要在人性的層次上，談論目標、興趣與動力。

2.讓員工相信，你一直都是團隊的一員。如果員工總是看不到主管，雙方不可能產生連結。維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），到現在還是會找出時間跟員工見面。他覺得這是他最享受，也最有生產力的工作之一。

3.以更高階的目標為中心，創造一個社群。跟顧客一樣，員工也容易受到有價值的目標激勵（例如拯救環境）。公司可以透過一些方法，例如固定捐款給環保團體，與員工產生連結。

4.永遠真誠，不擺架子。有些主管可能不會想要告訴員工，自己目前對於公司的擔憂。然而適度分享內心話，有助雙方產生信任與連結。

5.花時間當員工的教練與導師。請記得：對員工來說，他們未來的事業生涯發展，如同在你心中，公司未來的商業機會，一樣重要。主管可以幫助員工更了解公司的願景跟未來的目標，強調公司跟員工雙贏的情況。

6.無論是成功或失敗，都要獎勵員工的學習跟冒險。害怕失敗是團隊常見的恐懼。主管應該強調，只要不是魯莽的風險，冒風險其實是好的。團隊應該慶祝從中學到的東西。

7.促進公司裡團隊與團隊之間，以及團隊與公司外界的連結。分享自己的人脈跟分享自己的看法一樣，都有其價值。適時將自己認識的人介紹給員工，這是強化你與朋友，以及你與員工之間關係的一個方法。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘429期》)