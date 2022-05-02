玉山下起5月雪！氣象局表示，玉山今天下午1點30分下雪至下午2點，積雪0.5公分深，也是相隔11年玉山再度降下五月雪。根據氣象局觀測，截至下午2時05分，南投縣信義鄉玉山北峰最低溫1.3度。

氣象局表示，今天玉山這場雪下了30分鐘，從下午1點30分下到下午2點，積雪0.5公分，，之後下午2點10分轉為降雨，指出上次玉山降下五月雪是在2011年的5月20日，是相隔近11年後又出現五月雪。

這也是玉山11年來再度降下五月雪。（氣象局提供）

氣象局表示，今天東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，全台有雨，其中中部以北山區有較大雨勢發生，且較強降雨帶會逐漸往南移動，下午之後南部雨勢會較大一些，降雨要到深夜才會有明顯的減緩。

氣象局表示，受東北季風影響，各地溫度下降，中南部也明顯轉涼，北台灣18至20度，整日感受濕涼，而其他地區為20至24度，感受舒適偏涼，不過因為下雨體感溫度會再更低一些。明天（3日）仍全台有雨，但氣溫回升，周三至周日（4至8日）南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。