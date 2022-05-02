一開始沒買BNT兒童只能打莫德納 柯文哲：混打要看科學數據

6至11歲兒童開打新冠肺炎疫苗，台北市長柯文哲2日下令聯合醫院研究可否混打，他抱怨因為中央一開始沒有買兒童BNT，所以就要打莫德納，若要等到兒童BNT來再打，時間上來不及，並強調是否混打不是誰說了算，要看科學數據，在科學數據基礎上做行政決定，

柯文哲今午主持防疫記者會指出，兒童疫苗是否混打要謀定而後動，第一點能打不能打要看科學數據，台灣不是世界上最前面的國家，其他國家一定有資料，要讀書、查各國文獻，如果學術上認為可行，國家就要制定政策。

不過，柯文哲抱怨，現在很討厭，因為一開始沒有買兒童BNT，所以就要打莫德納，現在疫情很嚴重了，等到兒童BNT來再打，時間上來不及。

柯文哲說，如果政府很清楚跟老百姓講好，在有科學文獻基礎上，第1劑全部打莫德納、第2劑打BNT，或不買BNT，莫德納一路打到底，也許副作用多一點，一般來講英國、加拿大可以打，台灣也不會差多少，也是可以打。

他強調，是否混打不是誰說了算，要看科學數據，在科學數據基礎上做行政決定。