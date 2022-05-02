立委何欣純大里服務處副主任賴美連（左），投入台中市第13選區民進黨市議員初選，忙於協助立委何欣純、林靜儀推動的地方建設。（賴美連服務處提供／盧金足台中傳真）

參加台中市第13選區民進黨市議員初選的蔡美華，有一名好手藝的媽媽，今天煮出「有媽媽的味道」的料理，為女兒與支持者加油打氣。（盧金足攝）

台中市議員第13選區（大里霧峰區），民進黨初選競爭激烈，蔡美華、賴美連、張芬郁3名女將來勢洶洶，力拚5搶3的提名機會，蔡美華2日請來媽媽煮米粉湯加油打氣，張芬郁獲來自屏東的立委鍾佳濱站台力挺，賴美連忙地方會勘，也為居隔者發聲，讓現任市議員李天生、林德宇壓力大，掃街拜訪上緊發條。

台中市大里、霧峰區下屆市儀員應選6席，民進黨內初選提名採取2＋1席次，其中包括1席婦女保障名額，3名女將戰鬥力十足，張芬郁為前台中市議員，基層扎實，蔡美華是前台中市長林佳龍領軍「正國會」推出的新秀，賴美連為立委何欣純的子弟兵、大里服務處副主任，提名除了有婦女保障名額，也對兩名現任議員形成不小威脅。

初選在即，為增加聲量，3名女將各出奇招，蔡美華2日請出在新北市賣米粉湯的蔡媽媽南下台中，現煮米粉湯慰勞替蔡美華掃街拜票的大屯區民主聯誼會資深媽媽和幹部們，大家品嘗後紛稱讚「有媽媽的味道」。

蔡美華表示，自己是「米粉湯的女兒」，從小靠著媽媽在菜市場賣米粉湯養大，讀書過程也都靠半工半讀及助學貸款，最懂基層 民眾的需求跟感受，希望未來有機會發揮自已的力量為基層鄉親服務。

母親節將來臨，張芬郁今天請來鍾佳濱陪同到各家戶分送康乃馨，祝福選民母親節快樂，為張芬郁拍攝力挺影片，鍾佳濱說，「這裡也是他阿嬤的故鄉」，感受濃濃的人親土親味他特別邀請大里、霧峰鄉親到屏東玩，輔選不忘擔任屏東觀光大使。

賴美連日前特別與立委何欣純與林靜儀向水公司爭取辦理亞洲大學城社區自來水管更新、柳豐一至六街汰換管線工程，未來可提供乾淨、足夠的自來水，完工後再進行路面刨鋪

，給鄉親煥然一新的平整街道，賴美連表示，要求施工單位施工時做好相關交維設施，確保用路人行車安全。