全台醫療量能吃緊，台北市聯合醫院副總院長蕭勝煌分析，昨日確診人數為3000多人，確診者住院的人數有119人，比例為3.8％，也就是說1000人確診就大約有快40人需要住院，那每天需要100床，很快沒幾天床位就會不夠，應該要善用加強版專責防疫旅館。

蕭勝煌指出，目前以使用氧氣的方式是保守的方式，因為通常新冠肺炎會出現的症狀就是呼吸道的問題，不一定是長者才會出現症狀，以年紀來判定很難說，所以用氧氣來判定是給第一線醫療人員的一個判斷方式，讓大家能了解。

北市胸腔科重症醫師蘇一峰則不太贊成此作法，他指出，以氧氣使用來做為標準風險滿高，有些病人即使沒使用氧氣，還是可能輕症轉成重症，尤其是居家照護的風險會比較高。

他指出，目前來說醫院病床比較緊，沒有空床，雙北特別嚴重，看是否有其他醫院也能增加專責病房床位，如果用排擠的方式來看，應該要把老人和5歲以下的小朋友納入例外考量，而15至65歲會轉重症的機率比較低。

蘇一峰分析，目前來說市長的作法是為了增加空床輪轉率，其實除了調高住院門檻外，可以縮短解隔時間，否則短時間大量確診病人增加，醫院還是無法負荷量能，而缺氧只是個大門檻，只能暫時稍微解決。