橘子(6180)第一季受惠於過年及寒假旺季，加上主力產品表現優異，單季營收為34.1億元，年增10％，營業毛利為15.9億元，年增30％；營業利益為7.9億元，年增83％，主要高毛利產品組合比重提升及費用控管得宜，營業毛利及營業利益雙創單季新高；歸屬母公司業主稅後淨利為5.2億元，年增69％，創下歷年同期新高，每股盈餘2.97元。

第一季橘子遊戲事業方面，《新楓之谷》推出改版活動及新職業，單季產品營收續創新高，而《天堂M》、《艾爾之光》、《彈射世界》亦不斷精進遊戲內容，鞏固遊戲本業營收動能。

GASH樂點在第一季啟動轉型計畫，目標成為以數位創作、娛樂為核心的區塊鏈服務平台，並於3月推出「區塊鏈BaaS一站式整合服務」，協助合作夥伴提高在Ｗeb 3.0時代的數位競爭力。橘子支付持續深耕通路，交易額年增136％，逐步擴大用戶黏度。

集團大型策展活動「橘子嘉年華春節版」於年前舉行，促動GASH線上商城、有閑購物以及各子公司串連及營收表現，總觀看次數及參與人數較上屆提高之外，beanfun!限時聊天室最高同上近萬人，新增用戶數則較上屆成長178％。

展望第二季，多款遊戲將推出改版內容、GASH樂點則續推多元賦能NFT商品，另將有全新服務「fun 市集」上線，打造正版授權 IP 的數位收藏品平台。橘子支付將集中資源推行更好的帳戶服務及功能；果核數位「手機資安檢測雲端化」技術將於本季取得國際認證，並在下半年拓展至東南亞市場。