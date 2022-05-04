身為社友的醫師段志憲率先發難，表態要領養寫訣別信的烏國9歲女童，但目前尚未聯繫上對方，將發出「國際尋人啟事」懸賞10萬元。（柯宗緯攝）

高雄西區扶輪社今（4）日宣布發起「領養100位烏克蘭孤兒計畫」，身為社友的醫師段志憲率先發難，表態要領養寫訣別信的烏國9歲女童，但目前尚未聯繫上對方，將發出「國際尋人啟事」懸賞10萬元。不過，領養又涉及移民法、難民法等法規，現階段恐無法解套，段志憲向蔡政府喊話希望盡速修改法令，讓民團可以出錢出力，也藉此提升台灣在國際的正面形象。

高雄西區扶輪今舉辦記者會，宣布將啟動「領養100位烏克蘭孤兒計畫」，將與國際扶輪社3510地區涵蓋的高雄、屏東、澎湖3個縣市合作，先至少領養15位孤兒，再依序擴展到其他縣市。

段志憲表示，前幾天看到烏克蘭9歲女童寫給母親的訣別信，女童寫道，「媽媽（MAMA）這封信是3月8日要送給妳的禮物；非常感謝妳讓我擁有童年，妳是世界上最棒的媽媽 ！我永遠不會忘記妳，希望妳在天上過得好，願妳去到天堂，我們會在天堂相見」，他看了內心很激動，身為醫生，決定在戰亂時期挺身而出。

段志憲說，願意領養寫這封訣別信的女童，負擔她所有的生活與教育費用，一直到大學畢業。然而，目前尚未找到這位女童，因此發布「國際尋人啟事」並懸賞10萬元，尋找女童下落，希望獲得其意願及同意接她來台生活。

「每件事都有困難，但沒有不可能的事，法令是人訂的，可以修改！」段志憲坦言，現行礙於移民法或難民法的規定，會造成要領養烏克蘭孤兒窒礙難行，他拋出這個議題盼立委、媒體關注，甚至總統、行政院長趕快修法，若成功的話，以後台灣有需要人家幫助的，人家就會支持我們，因為我們是愛的世界，甚至為了愛來改變法律，這是多麽偉大。

立委許智傑表示，領養名義國內有繁雜的移民法等法規，不是現在要領養就可以，建議扶輪社先資助100位孤兒，準備生活照顧基金，負擔烏克蘭孩子來台的生活費、學費，相信扶輪社有這能力可以完成這個理想，後續再針對孩子個人意願、法規等細節研議，相信陸續會有解套的方式。