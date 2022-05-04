處理器大廠超微(AMD)財報及財測展望優於預期，為AMD供應商今年營運挹注暖流，隨著AMD伺服器及高階產品出貨放量，市場預期，散熱廠健策(3653)及雙鴻(3324)、連接器廠嘉澤(3533)、銅箔廠金居(8358)等AMD供應商下半年業績看好，今天盤中股價連袂走高。

AMD在5月3日盤後公布2022年第1季財報，單季營收達58.87億美元，季增22%、年增71%、創歷史新高，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股盈餘為1.13美元，季增23%、年增117%，Non-GAAP毛利率53%，季增2.4個百分點，年增6.6個百分點；即使排除賽靈思不計，超微第1季營收仍創下史上最高的53億美元、Non-GAAP毛利率為51%；展望本季，超微預期，單季營收約季增10%、年增69%，約達65億美元(加減2億美元)，Non-GAAP毛利率約為54%；2022年營收預估將年增約60%至263億美元左右、高於先前預測的年增約31%，2022年Non-GAAP毛利率預估值自51%調高至54%。

由於財報及財測亮眼，AMD盤後股價一度大漲7.24%至97.73美元。

AMD對今年營運展望樂觀，也激勵AMD的供應商，健策為AMD PC/NB等全系列產品均熱片供應商，健策第1季合併營收為25.12億元，年增35.56%，儘管目前產業變數不少，健策因美系新客戶訂單出貨放量，今年營運展望樂觀，可望創下歷年新高。

嘉澤第1季合併營收為61.44億元，年增29.94%，大陸上海及昆山封城停工，對各產業生產及物流造成衝擊，不過嘉澤營運未受太多影響，今年預估沒有改變。

雙鴻近幾年將重心轉向伺服器/資料庫中心/AI人工智慧等高速運算領域，已成為各大國際品牌大廠散熱解決方案主要供應商，其中AMD是全系列產品採用，在AMD新一代5奈米製程伺服器，雙鴻氣冷與水冷解決方案更獲得AMD在白皮書中指定推薦，光AMD今年的下單量就可望較去年倍增；雙鴻今年第1季合併營收為37.83億元，年增10.3%，為歷年同期新高，儘管近期大陸上海昆山封城停工影響雙鴻及客戶昆山廠區4月生產及出貨，隨著昆山及上海加速復工，預期4月營收將是今年谷底，5月起營運可望逐步回到正常，全年業績可望再創新高。

金居近幾年專注高頻高速領域，開發出RG系列產品，挾技術優勢，RG-312產品已通過Intel新一代平台Eagle Stream認證，AMD Milan及Genoa系列亦皆取得認證，且滲透率比Intel還高，金居第1季合併營收為20.99億元，年增14.58%，雖然近期標準銅箔市況不佳，且客戶受到大陸華東地區封城影響，但伺服器需求穩定，隨著兩大伺服器新平台於下半年出貨放量，金居下半年營運可望比上半年好。