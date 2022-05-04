西濱快速道路台61線台中清水段，今天發生一起6車連環撞車禍。（台中市消防局提供）

西濱快速道路台61線台中清水段，今天發生一起6車連環撞車禍。（台中市消防局提供）

西濱快速道路台61線台中清水段，今天發生一起6車連環撞車禍，現場1輛曳引車、2部工程車與3部大貨車碰撞事故，共有5人送醫救治；其中62的陳姓男駕駛被救出時已無生命跡象，送醫不治，其他4人受傷；肇事原因警方將送交大進行鑑定釐清。

警方指出，這起車禍發生在今天上午10點23分，1輛曳引車和3輛大貨車、1輛工程車和1輛公務車撞上，消防局獲報出動救護車趕到將傷者送醫，北上車道現場一片凌亂，第一輛被撞的公路總局公務車被撞到180度翻轉，車頭嚴重毀損，整起車禍共有5名傷者送往梧棲童醫院救治。

童醫院說，62歲陳姓男子到院時已無呼吸心跳，中午12時12分宣布不治。受傷有60歲林姓男子，右小腿血腫、左腕骨折、頭部撕裂傷，目前在加護病房治療中；29歲詹姓男子頭部有5公分開放性傷，手術治療後急診檢查留觀；66歲陳姓女子右小腿10公分開放性傷口；56歲陳姓男子雙小腿撕裂傷。

清水警分局指出，追撞車禍發生後，一段行車紀錄器影片曝光，前方大貨車的後方行車影像拍下，曳引車原本行駛內側車道，疑要超車，開到外側車道時追撞公務車後連續撞；真正肇事原因，將送交大進行鑑定釐清。