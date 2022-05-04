監察院指出，最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台灣台南地方法院前法官蘇義洲3人曾擔任翁茂鍾相關案件承審法官，事前或事後與翁茂鍾不當接觸、飲宴及收受饋贈，違反法官倫理，情節重大，監察院通過彈劾。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院在2020年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院人審會2021年1月29日認定前法官林奇福、顏南全、蘇義洲、曾平杉、陳義仲及林金村，與翁茂鍾有不當往來，移送監察院審查，經監察委員王美玉、高涌誠、王幼玲調查相關事證後，認為3人違反法官倫理情節重大，提案彈劾。5月3日監察院彈劾審查會全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委指出，司法院歸納「自翁茂鍾處購買股票」、「曾參與審理相關訴訟」、「提供法律意見」及「其他不當接觸」等4種違失樣態，將7位法官移送監察院調查，並提出「如承辦翁茂鍾相關案件的法官，即使1次飲宴或收受禮品，也絕不被允許」，作為發動司法懲戒的標準之一。

監察院認為，承審法官如事前或事後與案件關係人飲宴應酬、不當接觸、收受禮品，足以使社會大眾產生不當聯想，產生審判獨立之疑慮，因此該項標準已兼顧法官正當社交活動，核屬社會對法官最低度的要求，林奇福等3人之行為，已違反法官倫理之最低度要求。

監委表示，被彈劾人雖主張他們與翁茂鍾往來及受贈物品尚符合正常社交禮俗，但法官不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬、亦不得收受利害關係者之任何餽贈，林奇福等3人曾參與審理翁茂鍾經營事業相關民、刑事訴訟，卻於事前或事後參加與其審判職務有利害關係人之飲宴應酬、球敘及收受禮品。

監委說，易令人產生法官與商人結交往來之印象，損及一般社會大眾對於審判獨立之尊重與信賴，違反憲法第80條及行為時之公務員服務法第5條、法官守則第1點、法官社交及理財自律事項第1點、第6點及公務員廉政倫理規範第4點、第5點、第7點等規定。