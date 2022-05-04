一名家住桃園市龍潭區的74歲陳姓老婦人，3日中午因思念友人，所以獨自出門想前往平鎮區拜訪友人，沒想到卻迷了路，更因體力不支跌坐路旁，所幸巡邏員警經過，及時伸援，才能幫助老婦人找到回家的路。

平鎮派出所所長姜國襄表示，家住龍潭區聖亭路，略有失智的陳姓老婦人，因久未見友人，太過思念，所以中午趁著天氣好，獨自搭公車出門想前往平鎮友人家，沒想到下錯站，卻因此迷了路，繞了兩、三個小時終究找不到路，最後因體力不支，跌坐在路旁。

幸好警員林庭瑋及劉依靜巡邏經過，見老婦臉色慘白癱坐在路旁，員警趕緊上前關切，發現老婦疑似體力不支，說起話來有氣無力，語意完全無法表達，只不斷嚷嚷著肚子餓，員警見狀立即前往超商買些餅乾及熱飲讓老婦人補充體力，並電召同仁駕駛巡邏車將老婦人送回駐所稍作休息。

最後員警利用人臉辨識系統查出老婦人的身分，並順利聯繫上她的親人，無奈老婦人的丈夫行動不便，無法前往派出所將她接回，為了讓老婦人能平安返家，於是員警駕車親自將老婦人送回住處，老婦人的丈夫看到老伴平安無恙的歸來，頻頻向警方道謝並表示，幸好有警方熱心的協助，才能讓老伴平安返家。