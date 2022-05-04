苗栗縣警局自購快篩，鼓勵員警有需要就可要求快篩。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情急遽嚴峻，苗栗縣警局因應基層官警處在第1線工作，染疫風險大增，除了先前慈濟基金會捐助1500，加上縣警局自購1200劑外，將再增購1萬2千劑快篩供官警使用，局長陳武康並指示在遵重全體員警自由意願下，推出自主性類普篩，只要有需要的員警都可要求快篩，並且保密快篩結果不外漏。

國內本土感染新冠肺炎人數急遽增加，苗栗縣警局也出現部分員警感染個案，為超前部署，局長陳武康本週連續3日召開「防疫視訊會議」，針對多項防疫整備提出因應措施，並滾動式檢討，尤其當前快篩試劑嚴重缺貨，隨著公務使用需求的增加，急待大量補足，陳武康盡最大的努力，繼日前縣警局自購1200 劑後，將補充採購1萬2千劑，加上日前慈濟基金會捐贈的1500劑，縣警局持續補足快篩。

縣警局指出，為充分照護員警的身體健康及保障執勤安全，在於尊重員警意願的前題下，從4日開始實施「苗警自主性類普篩」，並且尊重隱私，普篩結果不公開，以「員警安心 洽公民眾放心」的主軸，推行本項措施。

另針對員警執行各項公務有使用快篩試劑的需求，彈性放寬各項使用原則，除依警政署規定，「同辦公室內，與被確診者接觸未被匡列居家隔離者提供3劑、同辦公室內，與衛生單位匡列居家隔離者的接觸者提供1劑外」，員警執行各項勤務，須出入高風險場域者，個案情形特殊基於風險考量，經單位主管評估，有使用必要者，都可申請使用快篩試劑，將珍貴資源用在確實需要的地方，發揮最佳的防護效果，俾使員警後顧無憂地執行治安、交通及為民服務工作。

局長陳武康強調，提供員警安全無虞的辦公環境，才能凝聚力量，上下一心，為苗栗鄉親提供最優質的服務，並請至警察局各單位洽公的民眾放心，苗警各項警政服務不打折。