富邦悍將從3日起原本要迎接8天7戰的「地獄賽程」，但4日聯盟宣布，味全龍週末2場天母賽事都確定延賽，也讓富邦有了稍稍喘息空間。對於先發投手安排，投手教練林正豐表示，仍會按照預定讓郭俊麟在9日補賽先發，至於原訂8日先發的威迪茲則改到10日。

富邦昨天先與中信兄弟交手，今天起則與樂天桃猿進行3連戰，原本休兵1天後，8日要作客天母面對味全龍，9、10日與桃猿進行2連戰，將面臨8天7戰的挑戰。

不過聯盟今天宣布龍隊5月7、8日比賽再因疫情延賽，也讓富邦禮拜天得以喘息。林正豐表示，雖然如此，仍會讓郭俊麟按原計畫在下周一登板，原因之一在於今年新規定，補賽日球隊可多登錄1名本土球員，原本禮拜天先發的洋投威迪茲往後延，改為下周二先發。

富邦今天也做出投手異動，將張瑞麟下放二軍，拉上歐書誠。至於洋投羅力目前進度，總教練丘昌榮表示，今天羅力進牛棚投60球，至於接下來是否直接在二軍出賽，則要看他明天回饋如何才能做決定，另名洋投艾斯凱也還在二軍持續調整中，「他狀況還沒調整好，主要還是控球的問題。」