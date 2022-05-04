關詩敏受邀擔任亞洲電台「音樂ALL STAR」五月份DJ 。(亞神音樂提供)

關詩敏受邀擔任亞洲電台「音樂ALL STAR」5月份DJ，為節目做足準備，小抄寫了一頁又一頁，但首次錄製還是緊張到猛吃螺絲，一句話分成8次才錄好。因為疫情，關詩敏已經兩三年沒跟媽媽見面，這份擔任電台DJ的工作也是她送給媽媽的母親節禮物，她更將在本周日中午12點開始的節目中，準備了父母都很喜歡的張學友「愛是永恆」歌曲，要特別點播給媽媽聽。

DJ工作對關詩敏來說，心情上既期待又緊張，她不好意思地說：「我一緊張就會吃螺絲，雖然以前也偶爾客串主持過幾次，但當時主要是在分享自己的歌。這次是整個5月份，就希望可以跟大家分享更多我喜歡的音樂、戲劇或自己的故事，想講的內容越多，就要思考越久，也更容易卡詞。」上週第一次錄音，關詩敏一開始緊張到把一句話分成8次來講，但幸好疫情的緣故是在自己家中錄製，所以NG多次也可以重來，讓她可以逐漸習慣DJ的節奏。

為了這個新工作，關詩敏下足功夫，先想好每集主題，開好歌單，同時也會上網看看相關的討論，把觸動到她的評論記錄起來，最後再把當集要講的內容寫成完整的腳本，錄音前只見她的筆記寫得密密麻麻，非常認真。她希望可以在周日12到13點的午間時段，帶給聽眾悠閒的感覺，所以在錄製時也特別放輕說話的語調，用輕鬆的感覺來跟聽眾聊天。

關詩敏透露，她的媽媽一直覺得她聲音好聽，又喜歡音樂，覺得她很適合成為電台DJ，所以這次接下「音樂ALL STAR」工作，就像是送給關媽媽的母親節禮物一樣。關詩敏已經兩三年沒與媽媽見面了，她表示，媽媽目前在香港照顧外婆，疫情關係也不方便港台兩地奔波，雖然很想念媽媽，但也只能靠視訊聯絡。

往年母親節，關詩敏會準備小禮物，妹妹則是自製蛋糕，全家一起慶祝，關詩敏笑說：「媽媽是橘色控，所以我都會買橘色系的禮物。但有時也會捉弄她一下，有一次我故意買了比基尼圍裙，她看得好氣又好笑。」關詩敏形容，雙魚座的媽媽心思細膩，感情豐富，有時候她和妹妹故意鬧媽媽，媽媽還會走心，對她們生悶氣。有一度關詩敏在努力減重的時候壓力很大，讓媽媽看了心疼地落淚，還對她說：「如果不開心，我們就回美國吧。」