壽司店恐怖客人！1名女網友日前在知名壽司店發現隔壁桌一家4口的媽媽竟不斷用手指戳迴轉盤上的壽司，當下回頭質問對方，對方竟稱「以為是模型戳看看」，語氣毫無愧疚且不斷狡辯，而對方的孩子、丈夫全程不發一語，讓她痛批該婦人很噁心、也沒公德心。

該名女網友在Dcard上發文，她日前與丈夫到知名壽司店用餐，隔壁桌是1家四口，她發現隔壁桌的媽媽竟用「手指戳迴檯上的壽司」，對方的女兒還曾喊好噁心，當下原PO來不及阻止，之後該名媽媽竟第二度戳壽司，原PO於是馬上轉過頭質問對方「妳剛是不是戳了迴檯上壽司？為什麼要戳它？」

網友在壽司店發現隔壁桌一家4口的媽媽用手指戳迴轉盤上的壽司，她當下回頭質問對方，對方竟解釋「以為是模型戳看看」，語氣毫無愧疚且一直狡辯。（翻攝自Dcard）

該名媽媽竟支支吾吾地回「我以為它是模型嘛，看它長的很特別，所以想說戳戳看」，原PO事後發文痛批對方語氣似乎不認為自己有錯，甚至不斷狡辯，而對方同桌的爸爸、女兒全程不發一語，該媽媽則一直狡辯，原PO之後就通知店員、請電家處理，她也吃不下飯決定結帳離開。

其他網友紛紛留言太噁心「誰知道她的手剛碰過什麼東西」、「就是有這樣的狀況我才不拿檯面上的，都直接點餐」、「2022年了竟然這社會還有類人猿，大開眼界！奇葩了這世界」、「她如果是拿走迴轉檯的壽司戳我沒意見，但戳了也不拿真的有夠胎哥」、「就算是小朋友都不會這樣，不就還好我都是用點餐機」。