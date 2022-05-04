警政署長陳家欽今天上午快篩陽性，稍早PCR證實確診。警政署公關室4日晚間代表署長陳家欽轉發個人聲明，陳家欽表示感謝各界對於其健康狀況的關心，稍早PCR檢測結果為陽性，因已完成3劑疫苗接種，目前健康狀況良好，並無明顯症狀。

陳家欽表示，居隔期間已責請3位副署長和各警政委員持續指導警政工作運作，他也持續透由電話、視訊方式，掌握各項警政工作推動進度，並依據疫情指揮中心指引進行相關防疫措施。