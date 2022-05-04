警政署長陳家欽快篩陽性 PCR出爐證實確診 20:012022/05/04 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽確診新冠肺炎。（警政署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警政署長陳家欽今天上午快篩陽性，稍早PCR證實確診。警政署公關室4日晚間代表署長陳家欽轉發個人聲明，陳家欽表示感謝各界對於其健康狀況的關心，稍早PCR檢測結果為陽性，因已完成3劑疫苗接種，目前健康狀況良好，並無明顯症狀。 陳家欽表示，居隔期間已責請3位副署長和各警政委員持續指導警政工作運作，他也持續透由電話、視訊方式，掌握各項警政工作推動進度，並依據疫情指揮中心指引進行相關防疫措施。 警察龍頭陳家欽也躲不過病毒 全國已781名警察確診 嘉縣1消防員快篩陽性分隊急清消 PCR結果出爐 #PCR #陳家欽 #確診 #警政 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門5／4啟動警光會館篩檢站 PCR對象有2大類 19:212022/05/03 生活 龍隊15球員PCR陽性 延賽待確認 04:102022/05/04 運動天地 王欣儀、陳永德自曝確診 北市議會累積7議員染疫 13:482022/05/03 生活 苗栗今＋194 苑裡、通霄與後龍鄉鎮確診數增加 14:032022/05/04 生活 這類人不值得快篩又PCR 前台大醫：不管理後果慘 10:342022/05/04 生活 隨扈PCR出爐證實陽性 柯文哲明起再度居家辦公 21:572022/05/03 政治 估北市再過3、4天日增萬例 柯P：即起住院標準會較嚴格 16:402022/05/04 生活 疫情升溫避免延誤就醫、中重症 王任賢籲這麼做 13:342022/05/03 生活 快篩陽才去PCR急診仍塞爆 侯友宜：有症狀再去急門診 10:502022/05/04 生活 開放基層診所PCR採檢 陳時中：已招募300多家 14:542022/05/03 生活 勾惡、連千毅之亂 綠委轟警政署：軟到像麻糬是無政府？ 14:202022/05/04 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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