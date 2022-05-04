網紅勾惡、連千毅引爆的直播主之亂，雙方公開相約談判，最後由黑道介入擺平。民進黨立委莊瑞雄今在立法院質詢怒轟警政機關，眼看黑道嗆來嗆去，最後還是黑道大哥出來調停，「軟到像麻糬」，搞到社會人心浮動，現在是無政府嗎？警政署自己不覺得奇怪嗎？對此，警政署副署長劉柏良回應，「互嗆跟實際發生不一樣」，且雙方已經提訴訟，我們就尊重訴訟。

知名直播主連千毅因發行NFT（虛擬貨幣），被YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙，雙方隔空交戰數日，一度放話5月5日在體育館碰面。事件延燒多日，被外界視為連千毅大哥的天道盟太陽會大哥，先在臉書PO文喊話「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了」，接著「北盜」黑金城也居中調停，才暫時化解衝突。

對此，莊瑞雄今質詢時指出，他從4月份就看到勾惡和連千億事件，期間陸續收到line跟民眾反映，詢問「現在是無政府嗎？」「我說怎麼沒政府，蘇院長都說有政府會做事，但社會讓直播主嗆來嗆去，最後還需要有黑道背景的大哥出來調停，你們警政署、刑事警察局在幹什麼？」

莊瑞雄詢問列席備詢的警政署副署長劉柏良說，「你一輩子當警察，看這些直播主嗆來嗆去，大隊人馬約去談判，結果更大咖的跑出來喬，看到這些你的感受是什麼？」

未料，劉柏良卻僅回應，「這個互嗆啊，跟實際發生是不一樣的，但是當我們在網路搜尋到這些訊息後，我們署裡面也針對這個問題有做一個蒐證，會再來做打擊。」

「你們根本就軟到像麻糬，這個叫打擊？」莊瑞雄大罵從4月到現在，對警政署、刑事警察局、警察機關任由直播主亂到現在，搞到社會人心浮動，你們卻根本沒有作為，也沒看到強力作為，都幾天了。他說碰到這種事，警察就該有強力作為，至少該出來喊喊話不是嗎？

但劉柏良仍面帶微笑從容地說，報紙刊登的也不是事實，「請委員拭目以待嘛」，「請委員給我們時間嘛，也不是說今天要處理」。但他也說，現在雙方已經提起訴訟了，我們就尊重訴訟。

面對警政署的回應，莊瑞雄顯然無法接受，當面要求列席備詢的內政部長徐國勇，「你們不能這樣，這件事會造成人心浮動，讓社會變得愈來愈奇怪」；尤其這些人好像累積財富後，就變成走路都有風的大咖，把社會價值都顛覆掉，這樣哪裡對了？

莊瑞雄進一步說，不只互嗆引起社會不安，背後是否有利用NFT進行詐騙的狀況也必須徹查，「我要求警政機關對治安有作為，這樣要求不合理嗎？」他說，面對這些有幫派背景的人，在哪些地方做什麼事，應該都一清二楚，「你們要壓制有太多手段了，怎麼會不知道呢？該掃黑就掃黑。」

徐國勇回應，會專業去處理，也要求警政署、刑事警察局，對互嗆引起社會治安、人民心理不安全的狀況要求強力蒐證，該辦就辦、該處理就處理。至於NFT詐騙在國外有很多，相信電信大隊會做偵查。