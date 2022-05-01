知名直播主連千毅因發行NFT（虛擬貨幣），被YouTuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙，雙方隔空交戰數日，引起道上大哥注意，連千毅28日刪除跟勾惡的相關文章，30日更開直播道歉，但爭議仍不斷，今（1日）晚間他再開直播，宣布要辦3場公益活動，收入全捐出，並親自說明封鎖部份網友、網紅的原因，以及反擊部份酸民。

連千毅先在臉書預告9點將發重點聲明：「連三天所得，全數捐做公益。」9點一到，他準時開直播，宣布5月會開三場大場的公益活動，分別為5日、15日和月底，將提供物資捐給清寒家庭；連千毅強調做了第8年公益，平均每年捐款破千萬，台南市政府上月還頒感謝狀給他，連千毅呼籲若有民眾遇到無力下葬和罕見疾病等問題，都歡迎私訊。

直播過程中，連千毅也說明封鎖網紅劉子瑜、張摸摸等及網友的原因，是因為很多事情都過去了，且已走法律途徑，不需要繼續發酵問題，他質疑：「現在是還想造成網路上的混亂還是社會上的問題？我覺得已經沒有必要了。」

另外，連千毅也開嗆某個嗆他滿口廢話的網友，「我們今天在講公益、做善事，請問你有就事論事嗎？」他強調自己每月最少幫助600個家庭，反問這名網友做了什麼，並希望把重點放在公益，不需來爭辯已經過去的爭議。