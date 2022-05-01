1名網友在1間補習班外頭發現有女童在馬路上，頂著30度高溫開合跳長達半小時，女童汗流浹背、表情相當痛苦，該網友致電詢問補習班，補習班解釋是女童家長要求每天要跳繩，當時女童未跳完，才會在外面補跳開合跳，但影片在網路瘋傳，網友認為在馬路相當危險，且根本沒有人看顧。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1則影片，影片中1名女童在高溫30度的外頭不斷開合跳，而女童身後是補習班，該網友說原本女童在門口先罰站10分鐘，過程中還不斷擦臉，疑似在擦汗或眼淚，之後就在馬路旁開合跳半小時，怒批「外面30度很熱大人都沒辦法這樣操吧，看到小朋友好像快昏倒了」。

女童在馬路上，頂著30度高溫開合跳長達半小時，汗流浹背、表情相當痛苦，網友致電詢問補習班，補習班解釋是女童在外面補跳開合跳。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友之後打電話詢問補習班怎麼回事，補習班解釋因為女童的家長希望孩子長高一點，因此要求每天都要跳繩，而女童因為因沒跳完所以是在「補跳跳繩」，該網友則懷疑其說法，並認為要跳可以在門口跳就好，不該在具危險性的馬路旁「出事了你們要拿什麼賠人家？裡面的人沒有危機意識嗎？」

其他網友則留言「這只是補習班單方面的說法吧」、「想長高回家跳就好了不是嗎？怎麼會在補習班門口跳」、「熱衰竭或橫紋肌溶解症引發腎衰竭、猝死等悲劇，這些都是嚴重的運動過度情況」、「跳半個小時？這樣會長高？不是家長有問題就是安親班有問題」、「跳繩不反對，不過希望孩子可以在安全的地方」。