金宣兒在《有品位的她》從看護到貴夫人。（龍華提供）

「韓國第一美女」金喜善婚後復出力求轉型，嘗試各類角色，有燒腦劇《Nine Room》、穿越劇《愛麗絲Alice》，及新劇《還有明天》扮演陰間使者，其中她在《有品位的她》飾演進退得宜的豪門媳婦禹雅珍，把家裡打理的井井有條，是公公讚不絕口的好媳婦；面對丈夫出軌，泰然自若將丈夫和小三約到餐廳狠嗆：「這男人是被我用過的二手貨，雖然沒什麼用處，但沾染了我的指紋，就捨不得丟了，特別是有人要搶，這是我不能容忍的。妳這個用花錢組裝的五官，憑什麼跟我較量。」精彩的大老婆反擊讓小三啞口無言。

每次金喜善的新戲總會創造高收視率、高話題，連服裝、妝髮都成為大家討論仿效的焦點，《有品位的她》有經典的婆媽劇元素，如實反映社會問題，揭露了上流社會的虛假，還把視線集中到了階級對立、外遇不倫、家暴、婆媳問題等灑狗血劇碼。首集開場，用倒敘法的方式以及金宣兒的自白引領觀眾進入劇情，讓觀眾開始推理猜測，8個嫌疑人到底是誰殺了金宣兒，劇情不停反轉，甚至到最後一集，還猜不出誰是兇手，並用恐怖、懸疑的音效製造緊張感。

金喜善和金宣兒在劇中互飆演技，金喜善飾演豪門媳婦，擁有令人稱羨的美貌與家世，舉手投足與交際手腕讓人望塵莫及，很清楚自己想要什麼，並且善良和感恩的對待每個人，除非踩到她的底線；而金宣兒飾演生活底層的人，為了改變命運，步步為營從看護到貴夫人，不僅口音和外型改變，為了鞏固自己的地位，以及好不容易爭取到的錢財，到處樹敵。金宣兒說：「朴福子絕對不是惡人，只是一個傷痕累累的女人而已，像她首次收到會長送的名牌包時，卻躲到廁所大哭，對於會長是充滿感激，隨著劇情會發現她只是需要關愛，希望大家多多支持她，並留意她每次的眼神轉變。」

《有品位的她》自9日起，平日晚間7點在龍華影劇台MOD354播出。