富邦悍將4日以3比1擊敗樂天桃猿，中止主場6連敗，其中關鍵就是先發投手繳出范米特8局失1分的好投，他賽後特別稱讚捕手戴培峰引導，戴培峰則表示，這是自己首次與范米特搭配，「能有今天的內容，（林）琨笙學長幫了很多忙。」

今天是戴培峰本季第2次先發蹲捕，也是首度與范米特搭配，戴培峰說：「過去沒有跟他一起起賽，甚至Live BP都沒有，只有接過幾次牛棚。說實話賽前我沒有很多頭緒，但琨笙幫了很多忙，我們一起開會，他告訴我上次是如何帶他，局中也會提點我哪裡還能做更好。」

除了感謝林琨笙外，戴培峰也提到捕手教練劉家豪在比賽中有都有適時提醒，「每個人都有幫助我，所以他今天才能投這麼好。」此役戴培峰3打數1安打，貢獻1打點、1得分，守備上也有亮眼表現，在4局上抓到試圖盜壘的成晉。

談到4局鎖定黃子鵬第1球就積極出棒，戴培峰說：「前一次打席我不夠積極，太想把球看清楚反而出棒猶豫，所以這次位置設定好就積極攻擊。」

本季戴培峰先發機會不多，這次也只是他第2次先發蹲捕，賽前總教練丘昌榮表示，在勝率不高的情況下，希望可以讓資深捕手引導團隊，也想讓中線戰力更為穩定。

戴培峰則說：「上次先發我自己有不好的地方，所以可能讓教練不夠放心，這陣子球隊狀況比較多，需要有比較有經驗的學長去帶大家，學長確實做得很好，我也在旁邊觀察他怎麼引導大家，這幾場下來大家也慢慢回到正軌。」