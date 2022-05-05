竹南鎮1名2歲女童，日前在房內等候媽媽泡奶時，不慎將房門關上自鎖房內，女童因而驚嚇大哭，媽媽不知所措，求助警消。消防局竹南分隊及竹南警分局竹南所等2個單位，緊急出動7、8名消警人員趕往救援，經消防隊員以撬桿破壞房門後，順利讓女童脫困。

竹南鎮守法街1戶民宅，因媽媽替2歲女兒泡牛奶，女童原本在房門口等候，當媽媽泡好走回房間時，女童不慎將房門關上，並將房門反鎖受困在房內，女童無法開門驚嚇哭泣，因當時夜已深，母親無法開房門焦急萬分，只好打119電話請求消防隊派員協助，而竹南所所長張志清及員警吳呈恩也到場了解協助。

竹南消防分隊小隊長田志中率領隊員黃思穎、沈治展、張逸豪、林庭輝等駕駛器材車及救護車趕往，經以撬桿成功破門後看見女童平安無事，眾人才鬆了一口氣，而媽媽立即抱起女童一再安慰，經檢視女童外觀並無受傷，提醒媽媽多注意女童安全。

警方表示，依據兒童及少年福利與權益保障法，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處，違者處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，本案媽媽未讓女童獨留，未違反相關法規，但仍須提醒家長們時時留意家中小孩情形，以確保孩童安全。