南投縣5日新增116人確診，其中以感染源未明56人占48.2％最多，家庭感染34人占29.3％、職場感染10人、校園感染7人、朋友感染9人；依鄉鎮區分草屯鎮27人、埔里鎮22人、竹山鎮19人、南投市17人、名間鄉9人、水里鄉6人、魚池鄉5人、集集鎮4人、仁愛鄉3人、鹿谷鄉人、國姓鄉和信義鄉各1人。

南投縣衛生局長陳南松表示，名間鄉8歲女童在外縣市國小就讀，未接種疫苗，5月1日與雲林縣確診者接觸，自行快篩陰性，2日因症狀未緩解再次自行快篩結果為陽性，3日出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，密切接觸者匡列5人，均已自行快篩結果只有女童陽性，目前居家照護中。

陳南松表示，以這個案例來說，女童在接觸當日即自行快篩，結果是陰性，隔天症狀未緩解再次快篩就呈現陽性；Omicron病毒潛伏期在3天左右，3～7天這段期間會是轉陽或發病的高峰期，通常接觸感染者當天馬上做快篩，有可能會測不到而呈現陰性。因此，大概於接觸3天內進行快篩比較合適，為不浪費快篩試劑，建議「有接觸史、有症狀才快篩」。

陳南松說，為避免無症狀但快篩陽性民眾前往醫院，造成急診壅塞，影響重症醫療量能，衛生局已規畫縣內8家醫院（南投醫院、南基醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院、惠和醫院、埔里基督教醫院及臺中榮民總醫院埔里分院），自5月9日起至5月31日，由醫院自行規畫合適空間，開設「快篩陽性個案社區篩檢站」，提供已使用家用快篩檢測結果為陽性的民眾，進行後續的PCR檢驗。